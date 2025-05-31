В США рассказали, что Байден терялся по утрам в собственном гардеробе

Экс-лидер США Джо Байден во время своего президентского срока терялся по утрам в собственном гардеробе, заявил в эфире Fox News американский сенатор Джош Хоули со ссылкой на сотрудника Секретной службы.
«Он (сотрудник Секретной службы — прим. ред.) рассказал мне, что Байден в Белом доме терялся по утрам в собственном гардеробе. Человек блуждает по Белому дому, не в состоянии найти выход из своего гардероба», — приводит РИА Новости слова Джоша Хоули.
Он добавил, что считает вскрывшиеся данные о состоянии Джо Байдена в годы его нахождения у власти «возмутительными».
Как отмечает агентство, в мае вышла книга «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз». В ней говорилось, что экс-лидер США перестал быть способным исполнять обязанности в критических ситуациях к 2024 году и прибегал к шпаргалкам даже на закрытых заседаниях своего кабинета.
Ранее сообщалось, что в США планируют начать расследование о здоровье Джо Байдена во время президентского срока. Члены Палаты представителей хотят создать специальный комитет для этой цели.