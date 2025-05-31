В США рассказали, что Байден терялся по утрам в собственном гардеробе

Как отмечает агентство, в мае вышла книга «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз». В ней говорилось, что экс-лидер США перестал быть способным исполнять обязанности в критических ситуациях к 2024 году и прибегал к шпаргалкам даже на закрытых заседаниях своего кабинета.