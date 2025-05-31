В Подмосковье «свинтусов» будут карать рублем

Конечно, контроль за соблюдением порядка во дворах многоквартирных домов, в том числе и на детских площадках, возложен на управляющие компании и муниципальные учреждения благоустройства, однако чистота и порядок зависят не только от дворников. Недаром же говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но, к сожалению, призывать к совести отдельных несознательных граждан бесполезно, некоторые соблюдают общепринятые нормы поведения, только если в противном случае им грозит наказание за их правонарушения. Вот таких нерях и решили в Подмосковье воспитывать с помощью штрафов. А фиксировать то, как они свинячат на детских площадках, будут видеокамеры, их уже установлено несколько тысяч в подмосковных дворах. Причем первые штрафы «за мусор» уже получили жители Щелкова, Лобни, Балашихи и Видного.