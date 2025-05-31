В Подмосковье «свинтусов» будут карать рублем

«Мусорить — себе дороже», — именно так скоро будут говорить неряхи, проживающие на территории Московской области. Подмосковные власти решили приучать жителей к чистоте и порядку с помощью видеокамер, которые будут фиксировать совершенные на детских площадках правонарушения, в том числе разбросанный мусор.
Нередко можно наблюдать такую картину: в вечернее время на детскую площадку приходит веселая компания подростков. Молодые люди выпивают, курят, а после себя оставляют горы различного мусора, тут и пакетики от чипсов, и окурки, и пустые бутылки из-под пива. Утром на площадку приходят мамы с детьми, и малыши вынуждены играть среди этого безобразия.
Конечно, контроль за соблюдением порядка во дворах многоквартирных домов, в том числе и на детских площадках, возложен на управляющие компании и муниципальные учреждения благоустройства, однако чистота и порядок зависят не только от дворников. Недаром же говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но, к сожалению, призывать к совести отдельных несознательных граждан бесполезно, некоторые соблюдают общепринятые нормы поведения, только если в противном случае им грозит наказание за их правонарушения. Вот таких нерях и решили в Подмосковье воспитывать с помощью штрафов. А фиксировать то, как они свинячат на детских площадках, будут видеокамеры, их уже установлено несколько тысяч в подмосковных дворах. Причем первые штрафы «за мусор» уже получили жители Щелкова, Лобни, Балашихи и Видного.
Как это все будет происходить? Управляющие компании будут просматривать записи с видеокамер, и при выявлении правонарушений они обязаны будут передавать материалы в правоохранительные органы. Там с помощью фотодоказательства установят личность нарушителя, после чего ему назначат административное наказание — штраф в размере 2 тыс. рублей.