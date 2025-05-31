Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 1 июня

Какой сегодня день по народному календарю.
1 июня в народной традиции называют днём Ивана Долгого. Это время перехода от весеннего периода к летнему, символическое прощание с весной и встреча нового сезона. В этот день вспоминают благоверного князя Иоанна Угличского и чтят память великого князя Дмитрия Донского. Праздник имел земледельческий характер, ведь на Руси с этого дня начинали активно следить за состоянием посевов и оберегать будущий урожай от бед.
Считалось, что с приходом Ивана Долгого открывается пора настоящего тепла, и всё в природе вступает в свою силу. День считали пограничным: от того, как он пройдёт, зависело, каким будет лето — и в погоде, и в делах.
Чем он примечателен?
Этот день был насыщен значениями и предостережениями. Люди верили, что именно 1 июня можно повлиять на благополучие дома и урожай. Поэтому его старались провести с пользой, в гармонии с природой и соблюдая определённые правила.
С 1 июня начинался важный этап в сельском календаре:
усиливали молитвы и обряды на сохранение нивы от града, засухи и вредителей;обращались к Домовому за помощью в хозяйстве;женщины старались очистить пространство в доме и мысленно — от ненужного, старого;уделяли внимание эмоциональному фону — день нужно было провести без раздражения и споров.
Что делали на Руси в этот день?
В старину 1 июня был временем добрых обычаев, связанных с защитой дома, семьи и будущего урожая. Наиболее распространённые действия в этот день:
Хозяйки угощали Домового — оставляли за печкой еду, чаще всего хлеб и молоко, прося защиту для жилья. Молодёжь занималась гаданиями: девушки плели венки и бросали их в сторону домов любимых, веря, что это поможет узнать судьбу. Чистили дом — избавлялись от старых вещей, подметали углы, стирали бельё, чтобы впустить в жизнь обновление. Высевали символические зёрна в горшочки — как знак надежды на достаток. Произносили добрые слова — день считался энергетически сильным, и всё сказанное имело особую силу.
Что рекомендуется делать в этот день?
Чтобы привлечь удачу, здоровье и богатый урожай, в народе советовали:
Проснуться рано и встретить утреннее солнце с добрыми мыслями. Заняться лёгкой уборкой — особенно хорошо протереть окна и двери. Посадить зелень или овощи — хороший знак для благополучия семьи. Устроить семейный обед с домашней выпечкой — символ единства и достатка. Сказать слова благодарности за весну и попросить у лета щедрости и тепла. Избавиться от хлама — особенно из углов и под кроватью, чтобы не задерживать в доме усталую энергию прошлого сезона.
Чего не стоит делать в этот день, 1 июня?
Существуют и народные запреты, которым старались следовать, чтобы не навлечь беду. В этот день не рекомендовалось:
Давать и брать хлеб или соль — считалось, что можно «отдать» благополучие. Заниматься тяжёлым физическим трудом, особенно женщинам — он мог отнять силы на весь сезон. Купаться в реках и озёрах — в народе верили, что до Троицы вода может быть «нечистой».Ссориться, ругаться или проявлять зависть — это «заражало» лето негативом. Плакать или предаваться унынию — грустный день сулил трудные месяцы.
Приметы погоды на 1 июня.
По погоде этого дня судили о том, каким будет лето и насколько хорошим окажется урожай:
Дождь с утра — к дождливому месяцу. Обильная роса или густой утренний туман — к богатому урожаю и изобилию грибов. Тёплый ветер — к хорошему сенокосу. Если цветы сильно пахнут — будет дождь. Вороны сидят, повернувшись в одну сторону — к перемене погоды или сильному ветру. Сухой и солнечный день — к щедрому лету.
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