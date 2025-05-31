Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 1 июня

Проснуться рано и встретить утреннее солнце с добрыми мыслями. Заняться лёгкой уборкой — особенно хорошо протереть окна и двери. Посадить зелень или овощи — хороший знак для благополучия семьи. Устроить семейный обед с домашней выпечкой — символ единства и достатка. Сказать слова благодарности за весну и попросить у лета щедрости и тепла. Избавиться от хлама — особенно из углов и под кроватью, чтобы не задерживать в доме усталую энергию прошлого сезона.