Житель Суджи рассказал, как варенье спасло ему жизнь во время оккупации ВСУ

— Я находил в погребе варенье, знаете, где пожиже, где больше жидкости было. Компоты у меня закончились, потом томатный сок тоже заканчивался. А пить надо же что-то. Я это варенье доставал и вот в банке, где там было что пить, я выпивал из баночки варенье, — объяснил курянин.