Житель Суджи рассказал, как варенье спасло ему жизнь во время оккупации ВСУ

Житель города Суджа Курской области Владимир Зорин в субботу, 31 мая, рассказал, что во время оккупации населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ) варенье спасло ему жизнь, поскольку заменяло воду.
Мужчина рассказал, что ему приходилось есть гречку, рис, крупу и муку сырыми.
— Я находил в погребе варенье, знаете, где пожиже, где больше жидкости было. Компоты у меня закончились, потом томатный сок тоже заканчивался. А пить надо же что-то. Я это варенье доставал и вот в банке, где там было что пить, я выпивал из баночки варенье, — объяснил курянин.
Суджанин добавил, что ему всегда хотелось пить, передает телеканал «Россия 24».
15 марта житель Суджи Шавкат Хамедов рассказал, что во время оккупации города украинскими войсками горожане умирали от голода, холода и болезней. При захоронении россияне старались соблюдать религиозные традиции и подписывали имена умерших жителей. По словам Хамедова, захоронения проводились возле домов или в огородах, выбирая более подходящие места. 13 марта Министерство обороны России сообщило о полном освобождении города от присутствия ВСУ.