Как и когда можно пересдать ЕГЭ по новым правилам: ответы на самые частые вопросы

Уточнить даты окончания приема документов. Сначала необходимо выяснить точную дату окончания приема документов для вашей специальности. Эту информацию можно найти на официальных сайтах вузов или специализированных образовательных платформах. Коммуникация со школой. Следует связаться с вашей школой и уточнить, когда именно будет выдан аттестат после пересдачи ЕГЭ. По законодательству Российской Федерации, результаты ЕГЭ должны быть обработаны, и аттестаты выданы не позднее одной недели после объявления результатов. Предоставление документов в вуз. Многие вузы позволяют подать заявление на учебу и другие необходимые документы, за исключением аттестата, который можно предоставить позже. Например, если в Московском государственном университете подача заявления заканчивается 10 июля, то аттестат можно представить до 25 июля.