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В Струковском саду в Самаре пройдёт фестиваль «Мир начинается с детства»

В День защиты детей в Струковском саду всех ждут спектакли, квесты и спортивные площадки.

В День защиты детей в Струковском саду всех ждут спектакли, квесты и спортивные площадки.

1 июня 2025 года в Струковском саду Самары с 11:00 до 18:00 состоится областной фестиваль «Мир начинается с детства», посвящённый Международному дню защиты детей. Организатор — Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В программе фестиваля масштабные театральные представления: в 11:00 начнутся выступления уличных театров из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. Самарский ТЮЗ покажет «Сказки Пушкина», а питерский коллектив — «Что за репка в теремке».

На малой сцене пройдут кукольные спектакли, шоу мыльных пузырей и игры с ростовыми куклами.

Квест «Мир начинается с детства» стартует в 11:00. До 16:00 дети смогут пройти 15 станций, часть из которых расположена в Музее модерна и Детской картинной галерее. Все участники получат призы, независимо от результата.

На площадка ГУ МВД состоится выставка патрульных машин и мотоциклов ДПС. Вождение электросамокатов и мастер-классы по изготовлению светоотражателей, а также показательные выступления кинологов с собаками станут частью программы самарских силовиков.

Как мы писали ранее, для проведения фестиваля вокруг Струковского сада перекроют часть улиц.

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