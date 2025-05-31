У берегов Швеции на мель сел балкер Meshka, шедший в Россию под флагом Панамы

Вооружённые силы Швеции уже прокомментировали ситуацию, заявив, что никаких оснований для их вмешательства нет. Тем временем силы береговой охраны уже поднялись на корабль и намерены опросить команду балкера. Уточняется, что никаких признаков течи в корпусе судна пока не наблюдается.