У берегов Швеции на мель сел балкер Meshka, шедший в Россию под флагом Панамы

Торговый балкер Meshka, следовавший в российский порт Высотск под флагом Панамы, сел на мель недалеко от берегов Швеции. Об этом сообщает пресс-секретарь шведского Управления морского судоходства Бьёрн Алверфельдт, слова которого приводит телеканал SVT. По данным шведов, на борту корабля нет груза.
«Мы допросим команду и постараемся понять причину того, почему оно село на мель», — заявил пресс-секретарь Службы береговой охраны Швеции Вальдемар Линдекрантс.
Вооружённые силы Швеции уже прокомментировали ситуацию, заявив, что никаких оснований для их вмешательства нет. Тем временем силы береговой охраны уже поднялись на корабль и намерены опросить команду балкера. Уточняется, что никаких признаков течи в корпусе судна пока не наблюдается.
Ранее KP.RU сообщил, что эстонские войска совершили акт прямого пиратства, попытавшись задержать следовавший в Россию танкер в нейтральных водах.