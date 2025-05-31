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У берегов Швеции на мель сел балкер Meshka, шедший в Россию под флагом Панамы

Торговое судно без груза село на мель по пути в российский порт Высотск.

Источник: Комсомольская правда

Торговый балкер Meshka, следовавший в российский порт Высотск под флагом Панамы, сел на мель недалеко от берегов Швеции. Об этом сообщает пресс-секретарь шведского Управления морского судоходства Бьёрн Алверфельдт, слова которого приводит телеканал SVT. По данным шведов, на борту корабля нет груза.

«Мы допросим команду и постараемся понять причину того, почему оно село на мель», — заявил пресс-секретарь Службы береговой охраны Швеции Вальдемар Линдекрантс.

Вооружённые силы Швеции уже прокомментировали ситуацию, заявив, что никаких оснований для их вмешательства нет. Тем временем силы береговой охраны уже поднялись на корабль и намерены опросить команду балкера. Уточняется, что никаких признаков течи в корпусе судна пока не наблюдается.

Ранее KP.RU сообщил, что эстонские войска совершили акт прямого пиратства, попытавшись задержать следовавший в Россию танкер в нейтральных водах.