Как выбрать страховку для поездки по России и за границу: от туризма до ЧП

Существует два типа страховок: базовая, или стандартная, и расширенная.
Страховая защита — важная часть подготовки к любому путешествию. Будь то отдых в России или поездка за границу, правильно подобранный страховой полис поможет избежать крупных расходов и неприятностей в случае непредвиденных ситуаций. В материале URA.RU читайте — как выбрать оптимальную страховку, какие риски стоит учитывать и на что обратить особое внимание при покупке полиса.
Базовый полис ВЗР покрывает оказание медицинских услуг в зарубежных клиникахФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Обязательна ли страховка для путешествий.
Поездки за границу.
Страхование выезжающих за рубеж (ВЗР) является обязательным при получении визы в страны Шенгенской зоны, США, Канаду, Австралию, Японию и ряд других государств. Минимальная сумма покрытия для Шенгена — 30 тысяч евро, а срок действия полиса должен превышать продолжительность поездки на 15 дней. Для Египта, Турции, Таиланда или Индии страховка формально не обязательна, однако ее наличие поможет покрыть расходы на лечение и другие услуги в случае необходимости.
Обычно путешественники по России не покупают страховку, надеясь на полис ОМСФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Путешествия по России.
При поездках внутри страны путешественники обычно рассчитывают на полис ОМС. Однако он покрывает только базовую медицинскую помощь в государственных учреждениях и не включает оплату эвакуации из труднодоступных мест, поисково-спасательные работы или компенсацию стоимости отмененных билетов и потерянного багажа. Поэтому для активного отдыха (горные лыжи, походы, экстремальный спорт), а также для дорогих туров, рекомендуется оформить специальный полис путешественника с расширенным покрытием.
Как работает туристическая страховка.
Туристический полис действует следующим образом: после оплаты страховой премии путешественник становится застрахованным лицом. Если в поездке происходит страховой случай (болезнь, травма, утеря багажа и т.п.), нужно незамедлительно связаться с круглосуточной службой поддержки страховщика и получить инструкции о дальнейших действиях.
Важно помнить о франшизе — сумме, которую клиент оплачивает самостоятельно при наступлении страхового случая. Однако сама оплата медицинских услуг может производиться двумя способами:
Прямой расчет страховщика с медицинским учреждением. Самостоятельная оплата туристом с последующей компенсацией расходов страховой компанией.
Около 70% всех страховых случаев связаны с внезапным обострением хронических заболеванийФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Базовая страховка.
Базовая страховка не включает плановое лечение хронических заболеваний, солнечные ожоги или травмы при занятиях спортом. Однако стандартный полис покрывает:
Неотложную медицинскую помощь;Лечение острых заболеваний и травм;Экстренную стоматологическую помощь;Транспортировку в больницу;Репатриацию в случае смерти.
Расширенная страховка.
Такая страховка дороже, но обеспечивает значительно более широкую защиту. Расширенный полис дополнительно покрывает:
Спортивные травмы и несчастные случаи при экстремальном отдыхе;Солнечные ожоги и пищевые отравления;Обострение хронических заболеваний;Плановую стоматологическую помощь;Приезд родственников в случае госпитализации туриста;Потерю документов, багажа, отмену или задержку рейса;Гражданскую ответственность перед третьими лицами;Помощь при ЧП (теракты, стихийные бедствия).
Возраст при приобретении страховки может быть любойФото: Размик Закарян © URA.RU.
Какая страховка нужна для разных видов путешествий.
Спокойный отдых (экскурсии, прогулки). Подойдет базовая страховка с минимальным набором рисков. Можно добавить страхование потери документов и багажа.
Пляжный отдых. Рекомендуется расширенный полис с покрытием солнечных ожогов, пищевых отравлений и травм при купании и нырянии.
Экстремальный отдых (горные лыжи, серфинг, походы). Обязательно нужно выбрать расширенную страховку с дополнительной опцией «спорт» или «активный отдых». Это позволит покрыть расходы на спасательные операции, эвакуацию вертолетом или самолетом, лечение спортивных травм.
Деловые поездки. Полезно включить риски отмены или задержки рейса, утраты багажа и документов. Также стоит предусмотреть компенсацию расходов в случае стихийных бедствий или других ЧП.
Отдых с ребенком. Ребенка можно вписать в полис родителей или оформить отдельную страховку с аналогичным набором рисков. Желательно выбирать расширенные программы с возможностью вызова педиатра.
У каждой страны есть свои правила оформления медицинского полисаФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Типы страховых покрытий для путешественников.
Медицинское страхование. Самый важный вид покрытия. Включает оплату медицинских услуг, лекарств, госпитализации и транспортировки до медицинского учреждения. Страхование отмены поездки. Компенсирует расходы на билеты и туры в случае болезни туриста или близких родственников, отказа в визе или других непредвиденных обстоятельств. Страхование багажа. Возмещает убытки при утере, повреждении или задержке багажа во время перелета. Страхование ответственности перед третьими лицами. Покрывает расходы на компенсацию вреда здоровью или имуществу других людей за границей. Также может включать юридическую помощь. Автомобильное страхование. Полезно при аренде автомобиля за границей. Покрывает расходы на ремонт авто после ДТП или поломки, эвакуацию машины и другие затраты.
Рекомендации беременным туристкам.
При осложнении беременности туристки могут получить возврат за отмену поездкиФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Сам факт наступления беременности не признается страховым случаем, однако при осложнении беременности и наличии официального диагноза от врача, туристки могут получить компенсацию за отмену поездки. Для этого эксперты рекомендуют оформлять страховой полис «Отмена поездки Плюс».
Если осложнения возникли уже в путешествии, туристкам со сроком беременности менее 24 недель подойдет полис «Стандарт Плюс». Он предусматривает выплату медицинских расходов при осложнениях беременности на сумму до 10 тысяч условных единиц.
Для более продолжительных сроков беременности — до 31 недели включительно — специалисты советуют выбирать расширенный страховой полис «Оптима». Эта программа покрывает практически все возможные риски: медицинские расходы при осложнениях беременности в пределах всей страховой суммы, преждевременные роды, уход за новорожденным (до 10 тыс. у.е.) и транспортировку матери с малышом домой.
Эксперты также рекомендуют беременным отказаться от применения франшизы при оформлении страхового полиса и выбирать максимальное покрытие рисков, включая услуги реанимации новорожденных и уход за недоношенными детьми. Такой подход поможет значительно снизить финансовые риски и обеспечить комфорт и безопасность во время путешествия.
На что обратить внимание при выборе страховки.
Репутация страховой компании: проверьте наличие лицензии на сайте ЦБ РФ и изучите отзывы клиентов. Уровень покрытия и ограничения: внимательно читайте договор страхования. Наличие франшизы: уточните размер суммы, которую придется оплатить самостоятельно. Список исключений: узнайте заранее ситуации, когда страховка не действует. Стоимость полиса: сравните предложения разных компаний на специализированных агрегаторах и маркетплейсах. Порядок действий при наступлении страхового случая: заранее уточните контакты круглосуточной службы поддержки страховщика.
Как оформить страховку.
Расширенная страховка предполагает большее число рисков, по которым страхователь может получить выплатуФото: Илья Московец © URA.RU.
Оформить полис можно онлайн на сайте страховой компании или через агрегаторы. После оплаты вы получите электронный полис на почту — его достаточно распечатать и взять с собой в поездку. Правильно подобранная туристическая страховка поможет вам спокойно наслаждаться отдыхом и защитит от крупных финансовых потерь при любых непредвиденных обстоятельствах. Для оформления полиса понадобятся:
Паспортные данные всех застрахованных лиц;Информация о стране поездки и сроках пребывания;Перечень дополнительных рисков (если необходимо).
Советы экспертов по выбору страховки:
Определитесь со страной, сроками поездки и видом отдыха. Выберите базовый или расширенный пакет рисков. Сравните цены разных компаний с помощью онлайн-сервисов. Внимательно изучите условия договора перед покупкой. Возьмите с собой распечатанный полис и контакты службы поддержки.