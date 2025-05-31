Как выбрать страховку для поездки по России и за границу: от туризма до ЧП

Медицинское страхование. Самый важный вид покрытия. Включает оплату медицинских услуг, лекарств, госпитализации и транспортировки до медицинского учреждения. Страхование отмены поездки. Компенсирует расходы на билеты и туры в случае болезни туриста или близких родственников, отказа в визе или других непредвиденных обстоятельств. Страхование багажа. Возмещает убытки при утере, повреждении или задержке багажа во время перелета. Страхование ответственности перед третьими лицами. Покрывает расходы на компенсацию вреда здоровью или имуществу других людей за границей. Также может включать юридическую помощь. Автомобильное страхование. Полезно при аренде автомобиля за границей. Покрывает расходы на ремонт авто после ДТП или поломки, эвакуацию машины и другие затраты.