Объявлен конкурсный отбор совместных научно-исследовательских и инновационных проектов в ШОС

С учетом специфики конкурса заявка должна содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика и/или других заинтересованных по практическому использованию результатов исследований и разработок, полученных при реализации проекта, письменные обязательства государственного заказчика и/или других заинтересованных по долевому участию в финансировании затрат по проекту в размере не менее 50% общего объема планируемых на эти цели средств. А также копию договора о сотрудничестве с зарубежной организацией-партнером и акт ведомственной экспертизы. -0-