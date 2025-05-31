Объявлен конкурсный отбор совместных научно-исследовательских и инновационных проектов в ШОС

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурсный отбор совместных многосторонних научно-исследовательских и инновационных проектов в ШОС. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ).
Помимо Беларуси, объявили конкурсный отбор Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Узбекистан и Таджикистан. Конкурс пройдет по ряду направлений. В их числе адаптация к изменению климата: охрана и восстановление окружающей среды, сохранение и рациональное использование природных ресурсов; науки о жизни: превентивная медицина, борьба с эпидемиями; технологии здорового долголетия; высокотехнологичное и устойчивое сельское хозяйство: технологии получения устойчивых к изменению природной среды новых сортов и гибридов растений; создание биологических и химических средств для повышения урожайности и защиты растений от болезней; сохранение биоразнообразия.
Среди других тем конкурса — наносистемы и материалы: нанотехнологии для создания новых материалов; информационные и телекоммуникационные технологии: использование искусственного интеллекта в телекоммуникационных и транспортных системах; технологии микроэлектроники и фотоники; энергетика и энергосбережение: высокоэффективная ресурсосберегающая энергетика; новые технологии систем генерации и хранения энергии; использование мегасайенс-установок для ядерных, лазерных, квантовых исследований; наука о земле: мониторинг почвы и почвоведение; технологии предупреждения и снижения рисков природного характера; медицина и биотехнологии: создание медицинских изделий нового поколения; технологии разработки биотехнологических лекарственных средств; использование биотехнологий в экономике; социальные и гуманитарные науки.
Конкурсный отбор пройдет поэтапно. Подача заявок — до 30 июня 2025 года, обмен списком поступивших заявок — до 7 июля, независимая национальная экспертиза — до 20 октября, обмен результатами экспертизы — до 31 октября, совместное обсуждение результатов экспертизы и отбор проектов для финансирования — с 3 по 10 ноября. Объявить список победителей планируется до 17 ноября 2025 года.
Совместные проекты будут реализовываться с января 2026 года по декабрь 2028-го. Государственный заказчик проекта должен быть заинтересован в результатах и обеспечить их внедрение в производство.
Подаваемые на конкурс проекты должны отвечать требованиям положения о международных научно-технических проектах, выполняемых в рамках международных договоров Беларуси, утвержденного постановлением Совета Министров от 13 августа 2003 года № 1065.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить установленные формы и направить их в электронном виде с сопроводительным письмом от государственного заказчика проекта в адрес ГКНТ через ИАС «Экспертиза».
С учетом специфики конкурса заявка должна содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика и/или других заинтересованных по практическому использованию результатов исследований и разработок, полученных при реализации проекта, письменные обязательства государственного заказчика и/или других заинтересованных по долевому участию в финансировании затрат по проекту в размере не менее 50% общего объема планируемых на эти цели средств. А также копию договора о сотрудничестве с зарубежной организацией-партнером и акт ведомственной экспертизы. -0-