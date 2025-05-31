«Роль рынка США в экономике России близится к нулю». Аналитик про попытки Трампа надавить на Путина

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У президента США Дональда Трампа нет необходимых рычагов, чтобы оказывать давление на президента России Владимира Путина. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился экономист, аналитик Сергей Банарь.
«Чтобы кто-то на кого-то давил, нужны очень серьезные аргументы. Это либо экономика, либо политическая стабильность, либо военное превосходство. Как могут Соединенные Штаты, которые на протяжении десяти лет были флагманом инициирования санкций, что-то говорить с точки зрения экономики? Влияние Соединенных Штатов Америки или роль рынка США в экономике России скорее близится к нулю, чем к единице», — сказал Сергей Банарь.
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Что касается таких рычагов давления, как доллар и международная межбанковская система SWIFT, то они, считает аналитик, тоже не работают в полной мере. По его мнению, это связано в том числе с практически ежедневным увеличением зоны бездолларовой торговли. Доллар пока еще сохраняет роль главной мировой резервной валюты, но Дональд Трамп собирается лишить его этой роли, чтобы выстраивать свою модель экономического развития США.
«Кроме того, все осознали простой факт: оказывается, не Россия использует газ в виде оружия, а Европа и США используют свои валюты в качестве экономического оружия и средства воздействия на несогласных. Поэтому идет массовый отказ от этих финансовых инструментов — я имею ввиду евро и доллар», — констатировал Сергей Банарь. -0-