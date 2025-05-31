«Роль рынка США в экономике России близится к нулю». Аналитик про попытки Трампа надавить на Путина

Что касается таких рычагов давления, как доллар и международная межбанковская система SWIFT, то они, считает аналитик, тоже не работают в полной мере. По его мнению, это связано в том числе с практически ежедневным увеличением зоны бездолларовой торговли. Доллар пока еще сохраняет роль главной мировой резервной валюты, но Дональд Трамп собирается лишить его этой роли, чтобы выстраивать свою модель экономического развития США.