Могут ли удары по центрам принятия решений привести к завершению конфликта в Украине, пояснил эксперт

При этом он добавил, что в отличие от экспертов, политическое руководство России оперирует иной, более полной системой координат и информации. Тем не менее как эксперт он «выступает за более решительные, радикальные пути решения кризиса». «Рано или поздно нам придется на это идти, и здесь не должно быть никаких иллюзий на добрую волю украинского народа либо украинских лидеров. Зеленский будет делать все, чтобы война продолжалась как можно дольше. Это главное препятствие на пути мира», — считает Коротченко.