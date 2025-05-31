Могут ли удары по центрам принятия решений привести к завершению конфликта в Украине, пояснил эксперт

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Затягивание конфликта в Украине ведет лишь к усугублению ситуации. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко.
«Я сторонник жестких решений. Я всегда выступал и в публичной плоскости… Мы помним, как воевало НАТО в войне против Югославии: первые удары — электроэнергетика. Она была выведена в первые несколько суток полностью. Страна погрузилась во мрак. Это важная военная задача. Она легитимна. НАТО показало, собственно, такой стиль войны», — заявил Коротченко.
Коротченко: Минск сохраняет статус нейтральной международной площадки для переговоров.
Он подчеркнул, что затягивание конфликта в Украине ведет лишь к усугублению ситуации: «Чем дольше затягивается это противостояние, тем только будет хуже народу Украины. Это, знаете, когда гангрена поразит весь организм. Поэтому проще сделать жесткую хирургическую операцию, но, во всяком случае, дать им какой-то шанс на будущее».
Коротченко также отметил, что выступает за удары по центрам принятия решений. «Я сторонник за воздействие на центр принятия решений российскими дальнобойными системами вооружения. Я был сторонником нанесения ударов по электрогенерации Украины. По центрам принятия решений. Это необходимо делать», — отметил спикер.
При этом он добавил, что в отличие от экспертов, политическое руководство России оперирует иной, более полной системой координат и информации. Тем не менее как эксперт он «выступает за более решительные, радикальные пути решения кризиса». «Рано или поздно нам придется на это идти, и здесь не должно быть никаких иллюзий на добрую волю украинского народа либо украинских лидеров. Зеленский будет делать все, чтобы война продолжалась как можно дольше. Это главное препятствие на пути мира», — считает Коротченко.
По его словам, Россия четко дала понять, что не будет подписывать перемирие без соблюдения ключевого условия. «Условием перемирия может быть полный вывод украинских войск с четырех новых субъектов Российской Федерации, где они сегодня присутствуют, где идет основная фаза боевых действий. С принятием соответствующих гарантийных обязательств, проверяемых, а при необходимости дающих России возможность еще раз применить силу. Я считаю, что это правильно», — заявил Игорь Коротченко. -0-