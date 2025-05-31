Молодые работники энергосистемы Беларуси победили в Международном инженерном чемпионате CASE-IN

Молодые инженеры предприятия «Брестэнерго» заняли почетное второе место. Они представили стартап по внедрению двух ключевых технологий: Power-to-Gas (P2G) и высоковольтные линии постоянного тока (HVDC). P2G — это преобразование избыточной электроэнергии в водород, который можно хранить, транспортировать и использовать в промышленности и транспорте. HVDC-технология предлагает передачу электроэнергии на большие расстояния с минимальными потерями. Проект включает цифровую платформу с ИИ, блокчейном и дронами для мониторинга, что повышает надежность и открывает путь к единому энергорынку СНГ.