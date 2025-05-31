Молодые работники энергосистемы Беларуси победили в Международном инженерном чемпионате CASE-IN

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые работники белорусской энергосистемы стали победителями Международного инженерного чемпионата CASE-IN, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
В этом сезоне в чемпионате приняли участие 211 команд из стран СНГ и БРИКС. Среди них школьники, студенты и молодые специалисты из крупнейших компаний, представившие свои стартапы в ключевых отраслях — от топливно-энергетического комплекса и металлургии до биотехнологий и проектного инжиниринга.
В Москве состоялся финал конкурса. В результате конкурентной борьбы первое место заняла команда предприятия «Гомельэнерго». Они успешно защитили проект по трем направлениям: развитие атомной энергетики с реализацией замкнутого топливного цикла и использованием энергии термоядерного синтеза; цифровая трансформация энергопространства стран СНГ с акцентом на технологии блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ); формирование водородной инфраструктуры с использованием электролизеров для продления срока службы трубопроводов.
Молодые инженеры предприятия «Брестэнерго» заняли почетное второе место. Они представили стартап по внедрению двух ключевых технологий: Power-to-Gas (P2G) и высоковольтные линии постоянного тока (HVDC). P2G — это преобразование избыточной электроэнергии в водород, который можно хранить, транспортировать и использовать в промышленности и транспорте. HVDC-технология предлагает передачу электроэнергии на большие расстояния с минимальными потерями. Проект включает цифровую платформу с ИИ, блокчейном и дронами для мониторинга, что повышает надежность и открывает путь к единому энергорынку СНГ.
Оба решения направлены на снижение выбросов углекислого газа, цифровизацию и энергонезависимость стран СНГ.
«Белорусские молодые инженеры ежегодно занимают лидирующие позиции на международном конкурсе CASE-IN, подтверждая свои высокие компетенции и достойный уровень подготовки», — отметили в Минэнерго. -0-