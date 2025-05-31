В Александровском сквере Минска стартовал цикл концертов выходного дня

В Министерстве культуры подчеркнули, что в выступлениях на площадке Александровского сквера в течение этого лета запланировано участие восьми театрально-зрелищных организаций, имеющих «национальный» статус. Свое искусство продемонстрируют профессиональные и любительские коллективы и исполнители: любимые зрителями артисты Белорусской государственной филармонии, Молодежного театра эстрады, детские любительские коллективы города Минска. -0-