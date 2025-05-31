В Александровском сквере Минска стартовал цикл концертов выходного дня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Александровском сквере Минска дан старт циклу концертов выходного дня. Первым стал концерт «Песня як жыццё» Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича.
Как ранее сообщалось, начиная с 31 мая по 30 августа организуется проведение цикла благотворительных концертов выходного дня на территории Александровского сквера. Насладиться звучанием знакомых мелодий может каждый желающий.
В Министерстве культуры подчеркнули, что в выступлениях на площадке Александровского сквера в течение этого лета запланировано участие восьми театрально-зрелищных организаций, имеющих «национальный» статус. Свое искусство продемонстрируют профессиональные и любительские коллективы и исполнители: любимые зрителями артисты Белорусской государственной филармонии, Молодежного театра эстрады, детские любительские коллективы города Минска. -0-
Фото Рамиля Насибулина.