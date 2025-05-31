«Viva Ровар». Минчане и гости столицы погрузились в атмосферу велокарнавала

Особого колорита велокарнавалу придавали участники в ярких костюмах. Так, Елена Кагарлицкая и ее дочь Ксения пришли на велосипедный фест в образах Гарри Поттера и Золушки. «Мы достаточно часто принимаем участие в подобных мероприятиях. Но именно на велосипедах — первый раз. До этого постоянно участвовали в забегах. Мы ходим на такие мероприятия, чтобы поднять себе настроение и зарядиться позитивными эмоциями», — добавила Елена Кагарлицкая.