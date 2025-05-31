«Viva Ровар». Минчане и гости столицы погрузились в атмосферу велокарнавала

Зажигательная музыка, участники в пестрых костюмах и яркое солнце. Это описание не только бразильского карнавала, но и масштабного спортивного мероприятия «Viva Ровар», которое сегодня прошло в Минске. Тысячи минчан и гостей столицы собрались вместе, чтобы продемонстрировать свою любовь к двухколесному транспорту и зарядиться позитивными эмоциями. Подробности масштабного велокарнавала — в материале БЕЛТА.
История «Viva Ровар» началась десять лет назад. Предыдущий велокарнавал состоялся в 2019 году. Тогда во время Минской международной велосипедной недели мероприятие собрало рекордные 30 тыс. участников. Проект приостановил деятельность из-за пандемии коронавируса.
По словам директора велосипедного клуба «Минск» Алексея Иванова, в этом году велокарнавал состоял из трех частей. «Первая часть — это уже полюбившиеся детско-юношеские соревнования “Першы ровар”. В состязании участвовали более 800 ребят в возрасте от 2,5 до 12 лет. Вторая часть — велопарад. Третья составляющая — большая конкурсная и развлекательная программа», — отметил Алексей Иванов.
Он также рассказал, что для участия в массовом заезде зарегистрировались более 6,5 тыс. человек. Но любой мог принять участие в велопараде, вне зависимости от того, зарегистрировался он или нет. И организаторы прогнозировали, что в массовом старте примут участие более 10 тыс. человек.
Алексей Иванов назвал главные цели мероприятия. «Основное — развитие массового велосипедного движения. Кроме того, на таких мероприятиях мы продвигаем здоровый, активный образ жизни», — сказал он. Директор велосипедного клуба «Минск» также добавил, что велокарнавал — семейный праздник.
На велосипедный фестиваль действительно приходили целыми семьями. Игорь и Татьяна Анищук участвовали в сегодняшнем мероприятии вместе со своим пятилетним сыном Платоном. «Мы приехали своей дружной семьей. В прошлом году тоже участвовали, но только вдвоем, Платон тогда еще не умел ездить на велосипеде. Я сам с детства катаюсь на велосипеде и сына учу езде с ранних лет», — рассказал корреспонденту БЕЛТА Игорь Анищук.
Особого колорита велокарнавалу придавали участники в ярких костюмах. Так, Елена Кагарлицкая и ее дочь Ксения пришли на велосипедный фест в образах Гарри Поттера и Золушки. «Мы достаточно часто принимаем участие в подобных мероприятиях. Но именно на велосипедах — первый раз. До этого постоянно участвовали в забегах. Мы ходим на такие мероприятия, чтобы поднять себе настроение и зарядиться позитивными эмоциями», — добавила Елена Кагарлицкая.
Перед началом основного заезда прошел уже ставший привычным за последнюю неделю для минчан дождь. Однако когда участники велопарада начали выстраиваться на проспекте Победителей, на небе появилось яркое солнце, которое почти безостановочно светило до конца велокарнавала.
С 14.00 тысячи велолюбителей начали выстраиваться перед ТРЦ Galleria Minsk для участия в центральном событии сегодняшнего мероприятия — велопараде. Массовый заезд стартовал в 15.00 и прошел по маршруту Дворец спорта — «Минск-Арена» — Дворец спорта. В числе первых по одному из главных проспектов столицы проехали председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран, первый заместитель министра спорта и туризма Александр Дорохович, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта, бронзовый призер Олимпийских игр по велоспорту, восьмикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Беларуси Наталья Цилинская и другие почетные гости мероприятия.
После завершение велопарада началась развлекательная программа. На сцене у Дворца спорта подводили итоги конкурсов «ВелоЛеди», «ВелоСемья», «ВелоКоманда», «ВелоКидс» и «КоКостюм». Так, в рамках конкурса «ВелоКидс» прошло «Дефиле в костюмах». Юные велолюбители соревновались в оригинальности нарядов и украшении своего двухколесного транспорта.
Завершался велокарнавал концертной программой, хедлайнерами которой стали звезды белорусской и российской эстрады Руслан Алехно, Стас Пьеха, Денис Клявер и группа RAZGAR. Артисты вместе со зрителями исполнили известные всем и давно полюбившиеся песни.
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