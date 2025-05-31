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Отмечается Всемирный день блондинок: яркие фото эффектных столичных красоток

Сегодня, 31 мая, во всём мире отмечается день блондинок. Он появился в качестве ответа на распространенные шутки о женщинах и девушках со светлыми волосами. Фотокорреспондент «МК» прошёлся по Москве и запечатлел их.

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Сегодня, 31 мая, во всём мире отмечается день блондинок. Он появился в качестве ответа на распространенные шутки о женщинах и девушках со светлыми волосами.

Фотокорреспондент «МК» прошёлся по Москве и запечатлел их.