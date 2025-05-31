Модель из Таиланда победила в конкурсе «Мисс мира»

«В незабываемый вечер, объединивший весь мир в чествовании красоты, Хайдарабад, штат Телангана, стал свидетелем исторического события: Опал Сучата (Чуангсри. — Прим. ред.) из Таиланда была коронована как 72-я мисс мира в блестящем грандиозном финале, состоявшемся в выставочном центре HITEX», — говорится в публикации на сайте конкурса.
По данным публикации, Чуангсри приняла корону от победительницы 71-го конкурса «Мисс мира», чешской модели Кристины Пышковой. В конкурсе приняли участие 108 человек.
Индия в третий раз принимала «Мисс мира», ранее финал конкурса проводился в стране в 1996-м и 2024 году.