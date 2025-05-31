Модель из Таиланда победила в конкурсе «Мисс мира»

«В незабываемый вечер, объединивший весь мир в чествовании красоты, Хайдарабад, штат Телангана, стал свидетелем исторического события: Опал Сучата (Чуангсри. — Прим. ред.) из Таиланда была коронована как 72-я мисс мира в блестящем грандиозном финале, состоявшемся в выставочном центре HITEX», — говорится в публикации на сайте конкурса.