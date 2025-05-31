Комитет штабов Североатлантического альянса (НАТО) готовил вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область более полугода. Об этом в субботу, 31 мая, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
— Комитет штабов блока НАТО готовил такую сверхоперацию, которая по сути своей должна была быть гарантированно результативной. Собрали все ресурсы, которые только у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов, — рассказал Алаудинов.
Он добавил, что иностранные бойцы тренировались в Англии и других странах, входящих в блок.
Российский генерал подчеркнул, что противник вновь попытался «доказать, что он что-то может», и снова потерпел поражение. По словам военнослужащего, украинские войска вряд ли смогут «даже восстановиться от этих потерь», передает РИА Новости.
28 апреля депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что поражение ВСУ в Курской области стало началом капитуляции киевского режима. Парламентарий напомнил, что ранее охарактеризовал украинскую операцию как «авантюру» президента страны Владимира Зеленского и назвал ее бессмысленной и кровопролитной, однако на него «объявили охоту».