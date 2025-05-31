Бузова поделилась полуобнаженным фото из Доминиканы

«Водопад Эль-Лимон является одним из популярных туристических объектов полуострова Самана, где мы снимаем наше фантастическое шоу», — написала Бузова в своем telegram-канале и добавила к посту свои полуобнаженные фотографии. Артистка добавила, что хотела бы посетить Доминикану вновь. Сейчас там проходят съемки шоу «Звезды в джунглях».