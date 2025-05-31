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Бузова поделилась полуобнаженным фото из Доминиканы

Певица Ольга Бузова поделилась фотографиями, сделанными у водопада Эль-Лимон в Доминиканской Республике. Кадры в откровенном образе артистка опубликовала в своих соцсетях.

В Доминикане проходят съемки шоу «Звезды в Джунглях», которое ведет Бузова.

Певица Ольга Бузова поделилась фотографиями, сделанными у водопада Эль-Лимон в Доминиканской Республике. Кадры в откровенном образе артистка опубликовала в своих соцсетях.

«Водопад Эль-Лимон является одним из популярных туристических объектов полуострова Самана, где мы снимаем наше фантастическое шоу», — написала Бузова в своем telegram-канале и добавила к посту свои полуобнаженные фотографии. Артистка добавила, что хотела бы посетить Доминикану вновь. Сейчас там проходят съемки шоу «Звезды в джунглях».

Накануне телеканал ТНТ начал съемки второго сезона реалити-шоу «Звезды в джунглях». В новом сезоне проект переносится в леса Доминиканы, где участникам предстоит пройти испытания на выживание.

Бузова заявила, что хотела бы еще раз посетить ДоминикануФото: Telegram-канал Ольги Бузовой.