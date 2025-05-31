Один из фигурантов в деле о торговле детьми уехал в командировку

«Доктор Андрей П. действительно находится в длительной командировке. Сейчас он не принимает пациентов и временно не присутствует на рабочем месте. Что касается связи с учреждениями на Дальнем Востоке, мы не можем предоставить комментарии. Все запросы лучше направлять в Москву через официальные каналы», — сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Приволжского окружного медицинского центра.