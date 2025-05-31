Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из фигурантов в деле о торговле детьми уехал в командировку

Один из репродуктологов, проходящих по делу о торговле детьми в Приморье, Андрей П., в настоящее время находится в командировке. Срок его возвращения пока неизвестен. Об этом рассказали в пресс-службе Приволжского окружного медицинского центра.

Фигурант дела о торговле детьми уехал в командировку — срок возвращения неизвестен.

Один из репродуктологов, проходящих по делу о торговле детьми в Приморье, Андрей П., в настоящее время находится в командировке. Срок его возвращения пока неизвестен. Об этом рассказали в пресс-службе Приволжского окружного медицинского центра.

«Доктор Андрей П. действительно находится в длительной командировке. Сейчас он не принимает пациентов и временно не присутствует на рабочем месте. Что касается связи с учреждениями на Дальнем Востоке, мы не можем предоставить комментарии. Все запросы лучше направлять в Москву через официальные каналы», — сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Приволжского окружного медицинского центра.

Ранее телеканал RT сообщал, что во Фрунзенском районном суде Владивостока рассмотрят дело восьми медработников, обвиняемых в торговле детьми. По версии следствия, с 2018 по 2020 год они подделывали медицинские документы и организовали продажу 13 новорожденных за границу, получив за это более 53 млн рублей.