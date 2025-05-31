Отец Рианны скончался на 71-м году жизни

Отец певицы Рианны Рональд Фенти скончался в возрасте 70 лет в субботу, 31 мая, в Лос-Анджелесе.
По данным журналистов, мужчина умер после «непродолжительной болезни». Его родственники собрались в Калифорнии, чтобы почтить его память. Кроме того, брат Рианны Раджад Фенти встречался с отцом в медицинском центре Cedars-Sinai 28 мая.
Рональд Фенти работал инспектором товарного склада на фабрике одежды. По словам Рианны, ранее мужчина проявлял склонность к употреблению наркотических веществ и алкоголя. Эта зависимость стала причиной развода с матерью певицы.
Из-за переживаний об отце артистка с восьми лет и до развода своих родителей страдала от мучительных головных болей. Тогда врачи посчитали, что у девочки развилась опухоль головного мозга, и подвергли ее нескольким исследованиям КТ, передает портал Page Six.