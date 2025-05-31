Какого числа отмечают Международный день защиты детей, традиции, история и суть праздника

Но существуют другие социальные выплаты, которые семьи с детьми могут получить в течение года. Федеральные выплаты делятся на единовременные и ежемесячные. К первым относятся, в частности, пособия при рождении ребенка, при передаче ребенка на воспитание в семью и ряд других. Ко вторым — пособия на детей до 17 лет, по уходу за ребенком до 1,5 лет, по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет, на ребенка военнослужащего по призыву.