Стала известна новая «Мисс Мира». Фото

Согласно опубликованным данным, Сучата Чуангсри получила корону из рук прошлогодней победительницы, чешской модели Кристины Пышковой. В финальной церемонии приняли участие 108 конкурсанток со всего мира. Для Индии это уже третий раз, когда она становится страной-хозяйкой конкурса: до этого финал «Мисс Мира» проходил здесь в 1996 и 2024 годах.