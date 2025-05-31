Варенье спасло жизнь жителя Суджи во время оккупации

«Я находил в погребе варенье, знаете, где пожиже, где больше жидкости было … Я это варенье доставал и вот в банке, где там было что пить, я выпивал из баночки варенье, вот это пил. Конечно, пить всегда хотелось», — поделился Владимир. Его интервью транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».