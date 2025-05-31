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Варенье спасло жизнь жителя Суджи во время оккупации

Житель Суджанского района Владимир Зорин, сумел пережить украинскую оккупацию, благодаря варенью. Его он ел, чтобы утолить жажду, рассказал мужчина.

Житель Суджи питался вареньем и выжил во время оккупации.

Житель Суджанского района Владимир Зорин, сумел пережить украинскую оккупацию, благодаря варенью. Его он ел, чтобы утолить жажду, рассказал мужчина.

«Я находил в погребе варенье, знаете, где пожиже, где больше жидкости было … Я это варенье доставал и вот в банке, где там было что пить, я выпивал из баночки варенье, вот это пил. Конечно, пить всегда хотелось», — поделился Владимир. Его интервью транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».

По словам мужчины, на протяжении этого периода он испытывал острую жажду и был вынужден употреблять в пищу сырые крупы — гречку, рис и муку, поскольку не мог готовить горячую еду. В качестве временной альтернативы воде Зорин использовал домашние компоты и томатный сок, однако их запасы быстро иссякли.