Варенье спасло жизнь жителя Суджи во время оккупации

Житель Суджи питался вареньем и выжил во время оккупации.
Житель Суджанского района Владимир Зорин, сумел пережить украинскую оккупацию, благодаря варенью. Его он ел, чтобы утолить жажду, рассказал мужчина.
«Я находил в погребе варенье, знаете, где пожиже, где больше жидкости было … Я это варенье доставал и вот в банке, где там было что пить, я выпивал из баночки варенье, вот это пил. Конечно, пить всегда хотелось», — поделился Владимир. Его интервью транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».
По словам мужчины, на протяжении этого периода он испытывал острую жажду и был вынужден употреблять в пищу сырые крупы — гречку, рис и муку, поскольку не мог готовить горячую еду. В качестве временной альтернативы воде Зорин использовал домашние компоты и томатный сок, однако их запасы быстро иссякли.