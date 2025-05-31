В конкурсе «Мисс мира» победила участница из Таиланда Сучата Чуангсри

Девушка по имени Сучата Чуангсри из Таиланда стала новой Мисс мира, победив в одноимённом международном конкурсе красоты 2025 года. Финал конкурса проходил в городе под названием Хайдарабад штата Телангана, и транслировался в прямом эфире. Это был уже 72-й конкурс «Мисс мира» за всё время его существования.
Корону победительницы Сучата получила из рук Кристины Пысзковой из Чехии, предыдущей мисс мира. Второе место в конкурсе и титул вице-мисс мира получила представительница Эфиопии Хассет Дередже Адмассу. В случае, если Чуангсри не сможет выполнять свои обязанности как королева красоты, Адмассу будет её заменять на различных мероприятиях.
Всего в этом году в конкурсе приняли участие девушки из 108 стран. Россия, как можно догадаться, из-за русофобской западной повестки представлена не была.
Ранее KP.RU сообщил, что Пысзкова одержала победу на конкурсе в 2024 году, который проводился в Мумбаи.