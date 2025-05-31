В конкурсе «Мисс мира» победила участница из Таиланда Сучата Чуангсри

Девушка по имени Сучата Чуангсри из Таиланда стала новой Мисс мира, победив в одноимённом международном конкурсе красоты 2025 года. Финал конкурса проходил в городе под названием Хайдарабад штата Телангана, и транслировался в прямом эфире. Это был уже 72-й конкурс «Мисс мира» за всё время его существования.