Генич прокомментировал возвращение «Сочи» в РПЛ

«Сочи» одержал победу.
Футбольный клуб «Сочи» 31 мая одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в ответном переходном матче и вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона 2024/2025. Об этом сообщил известный футбольный комментатор Константин Генич.
Генич прокомментировал успех сочинцев коротко: «Сочи молодцы!» — отметил журналист. Его заявление отражает признание результата команды, сумевшей победить соперника со счетом 3:1 во втором матче (общий счет — 4:3 по сумме двух встреч) и обеспечить себе место в высшем дивизионе российского футбола на следующий сезон.
По итогам регулярного чемпионата команда из Сочи заняла пятую строчку в Первой лиге, набрав 57 очков. В свою очередь, «Пари Нижний Новгород» завершил сезон на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ, заработав 27 очков. По регламенту, команды разыграли между собой путевку в элиту российского футбола в двухматчевом противостоянии.