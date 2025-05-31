Генич прокомментировал возвращение «Сочи» в РПЛ

По итогам регулярного чемпионата команда из Сочи заняла пятую строчку в Первой лиге, набрав 57 очков. В свою очередь, «Пари Нижний Новгород» завершил сезон на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ, заработав 27 очков. По регламенту, команды разыграли между собой путевку в элиту российского футбола в двухматчевом противостоянии.