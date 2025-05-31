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DM: врач рассказал, почему опасно спать с включенным вентилятором в жару

Работающий вентилятор может создавать «скрытый стресс» для организма.

Источник: Аргументы и факты

Спать с работающим всю ночь вентилятором во время жары — опасно для здоровья дыхательных путей, пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на врача Нахида Али.

По словам медика, поток воздуха из вентилятора может высушить носовые пазухи и горло, утром есть высокая вероятность проснуться с заложенным носом.

«Сухие дыхательные пути производят более густую слизь, которая может задерживать аллергены и раздражители. Со временем это может вызвать кашель, проблемы с голосом или закупорку носовых пазух», — приводит издание слова Али.

Также поток воздуха поднимает с постели и пола пыль, которая тоже может быть очень опасна для дыхания.

«Мельчайшие частицы ворса, перхоти и пыльцы находятся в движении и могут проникать глубже в дыхательные пути, пока вы спите», — отмечает врач.

Кроме того, работающий вентилятор может спровоцировать боль в мышцах. Охлажденные мышцы напрягаются в качестве естественной защиты, и это напряжение может сохраняться до тех пор, пока теплый душ или легкая растяжка не восстановят нормальный кровоток, говорится в материале.

Али посоветовал устанавливать на вентиляторе таймер на 90 минут, чтобы он отключался после первого цикла сна. Также, по словам врача, лучше не направлять поток на кровать, а развернуть прибор к противоположной стене, рядом со спальным местом всегда держать стакан воды, чтобы избежать сухости слизистых оболочек.

Ранее стало известно, что нижнее белье может вызывать рак из-за опасных химических веществ.