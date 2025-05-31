DM: врач рассказал, почему опасно спать с включенным вентилятором в жару

Али посоветовал устанавливать на вентиляторе таймер на 90 минут, чтобы он отключался после первого цикла сна. Также, по словам врача, лучше не направлять поток на кровать, а развернуть прибор к противоположной стене, рядом со спальным местом всегда держать стакан воды, чтобы избежать сухости слизистых оболочек.