Армия Израиля заявила о ликвидации главы военного крыла ХАМАС Синвара

Согласно данным Израиля, Синвар был ликвидирован во время «точного ракетного удара» по, внимание, Европейской больнице в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа. Якобы, под зданием медицинского учреждения палестинские боевики расположили свой командный штаб, куда и был нанесён удар.
Сколько при этом погибло людей в больнице, и многие ли из них были хоть как-то связаны с ХАМАС — не уточняется.
Ранее KP.RU сообщил, что ещё в 2023 году в палестинских больницах массово погибали пациенты, которым не успевали оказать необходимую помощь из-за израильских военных, устраивавших блокаду медучреждений.