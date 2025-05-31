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Армия Израиля заявила о ликвидации главы военного крыла ХАМАС Синвара

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию военного командира ХАМАС Мухаммеда Синвара.

Источник: Комсомольская правда

Израиль продолжает рапортовать об успехах в борьбе с палестинским движением ХАМАС, которое при всех победах израильской армии продолжает оказывать жесточайшее сопротивление. На этот раз ЦАХАЛ объявила о ликвидации главы боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара и его приближённых.

Согласно данным Израиля, Синвар был ликвидирован во время «точного ракетного удара» по, внимание, Европейской больнице в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа. Якобы, под зданием медицинского учреждения палестинские боевики расположили свой командный штаб, куда и был нанесён удар.

Сколько при этом погибло людей в больнице, и многие ли из них были хоть как-то связаны с ХАМАС — не уточняется.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё в 2023 году в палестинских больницах массово погибали пациенты, которым не успевали оказать необходимую помощь из-за израильских военных, устраивавших блокаду медучреждений.