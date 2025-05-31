«Угроза финансовой системе»: Юрист оценил идею создания детских сберегательных счетов

«Финансовое давление в первые годы жизни ребёнка максимально, а карьерный рост родителей непредсказуем. Инициатива предполагает вывод бюджетных средств в коммерческий оборот с возвратом только через 18 лет. Это создаёт угрозу для финансовой системы: кризисы, дефолты или реформы могут сделать эти инвестиции невосполнимой потерей», — считает Хаминский.