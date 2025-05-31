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«Угроза финансовой системе»: Юрист оценил идею создания детских сберегательных счетов

Идея создания детских сберегательных счетов, куда государство или родители могли бы регулярно отчислять средства до совершеннолетия ребёнка, в современных реалиях вызывает серьёзные сомнения. Юрист Александр Хаминский в комментарии RT назвал такую инициативу несостоятельной.

Источник: Life.ru

По мнению эксперта, молодым семьям гораздо важнее иметь доступ к средствам «здесь и сейчас» — на ежедневные нужды, такие как питание, одежда, лекарства и образование.

Юрист также предостерёг от рисков для всей финансовой системы.

«Финансовое давление в первые годы жизни ребёнка максимально, а карьерный рост родителей непредсказуем. Инициатива предполагает вывод бюджетных средств в коммерческий оборот с возвратом только через 18 лет. Это создаёт угрозу для финансовой системы: кризисы, дефолты или реформы могут сделать эти инвестиции невосполнимой потерей», — считает Хаминский.

Вместо создания накопительных программ, Хаминский предлагает сосредоточиться на более эффективных мерах поддержки семей. Среди них — увеличение прямых пособий и льгот, стимулирование роста доходов родителей и гарантирование доступности социальных услуг.

Ранее в ГД внесли проект о пенсиях детям, зачатым с помощью ЭКО после смерти отца. Инициатива направлена на закрепление права на страховые выплаты по потере кормильца за детьми, зачатыми посредством биомедицинских технологий уже после ухода из жизни их родителя.