Россиян предупредили о новой схеме мошенников с тестированием IT-сервисов

Для защиты крайне важно проявлять критическое мышление: никогда не передавать личные данные по телефону и игнорировать подозрительные предложения. Бизнесу же рекомендовано внедрять современные системы кибербезопасности, такие как SOC или DLP, для оперативного реагирования на инциденты.