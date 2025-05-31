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Россиян предупредили о новой схеме мошенников с тестированием IT-сервисов

Новая волна мошенничества захлестнула Россию. Аферисты используют изощрённую схему, предлагая жертвам «тестировать» несуществующие банковские или IT-сервисы, обещая за это щедрые бонусы. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитика Алексея Козлова.

Источник: Life.ru

Суть обмана проста: злоумышленники звонят, маскируясь под сотрудников известных компаний, и под предлогом участия в «бета-тестировании» выманивают данные. Параллельно задействуются фишинговые сайты, цель которых — кража средств или конфиденциальной информации, включая доступ к аккаунтам на «Госуслугах».

Ежегодный ущерб от подобных киберпреступлений исчисляется миллиардами рублей. Козлов объясняет это не только постоянно совершенствующимися технологиями обмана — от подмены номеров до вредоносных ссылок, — но и низкой осведомленностью населения, а также умелым использованием психологических манипуляций.

Для защиты крайне важно проявлять критическое мышление: никогда не передавать личные данные по телефону и игнорировать подозрительные предложения. Бизнесу же рекомендовано внедрять современные системы кибербезопасности, такие как SOC или DLP, для оперативного реагирования на инциденты.

Ранее в МВД предупредили граждан, что мошенники активно обкатывают новую схему обмана, маскируясь под сотрудников технической поддержки портала «Госуслуги». Они присылают своим жертвам письма, имитирующие уведомления от техподдержки.