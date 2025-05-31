В Петербурге рассказали о разработке уникального микрореактора на сапфировом стекле

Инженеры «Технопарка Санкт-Петербурга» рассказали о передовых разработках. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург».
Среди разработок — уникальный микрореактор на сапфировом стекле, революционизирующий химическое производство: его проточная ячейка в разы быстрее и эффективнее, способна заменить целые заводские цеха для нефтегазовой, фармацевтической и полимерной индустрий. IT-специалисты создают передовое ПО, например, системы управления дронами для спорта и спецзадач.
Технопарк выступает инкубатором для талантов, тесно сотрудничая с вузами. Он предоставляет студентам и стартапам экспертную поддержку, инфраструктуру и помощь в поиске инвесторов. Показатель успеха впечатляет: семь из десяти проектов превращаются в полноценный прибыльный бизнес.
«Экспертные оценки дают понимание, насколько этот проект реализуем, насколько он привлекателен. После этого, когда принимается решение, в течение трёх лет наши консультанты работают над этим проектом», — отметил Олег Якимов, генеральный директор «Технопарка Санкт-Петербурга».
Ранее Life.ru рассказывал, что российские инженеры придумали универсальные электродвигатели для гражданских беспилотников и дронов самолётного типа. Это сделает отечественные разработки более конкурентоспособными.