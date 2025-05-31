В Петербурге рассказали о разработке уникального микрореактора на сапфировом стекле

«Экспертные оценки дают понимание, насколько этот проект реализуем, насколько он привлекателен. После этого, когда принимается решение, в течение трёх лет наши консультанты работают над этим проектом», — отметил Олег Якимов, генеральный директор «Технопарка Санкт-Петербурга».