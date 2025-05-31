«Ровесники с ее папой»: юморист Морозов рассказал о романе с 18-летней девушкой

— Мы ровесники с папой ее. Секс — это ведь не все. А когда ты обнял вечером, смотришь телевизор, тебе хочется посмотреть фильмы Фассбиндера, а она тебе «Фиксиков» включает. Ну, не «Фиксиков», но все равно, — отметил юморист.