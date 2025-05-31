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«Ровесники с ее папой»: юморист Морозов рассказал о романе с 18-летней девушкой

Российский юморист Александр Морозов в субботу, 31 мая, рассказал, что общение с одной из его молодых поклонниц впоследствии переросло в роман, но их отношения длились недолго из-за слишком большой разницы в возрасте.

Российский юморист Александр Морозов в субботу, 31 мая, рассказал, что общение с одной из его молодых поклонниц впоследствии переросло в роман, но их отношения длились недолго из-за слишком большой разницы в возрасте.

— Мы ровесники с папой ее. Секс — это ведь не все. А когда ты обнял вечером, смотришь телевизор, тебе хочется посмотреть фильмы Фассбиндера, а она тебе «Фиксиков» включает. Ну, не «Фиксиков», но все равно, — отметил юморист.

Морозов в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ добавил, что ему хотелось обсудить с 18-летней избранницей «хорошую литературу» и фильмы советского режиссера Андрея Тарковского. Несмотря на симпатию и уважение к девушке, он признал, что находится с ней «на разных планетах».

11 июля 2024 года российский певец Григорий Лепс появился на премии МУЗ-ТВ в компании 18-летней невесты Авроры Кибы. Позднее он объявил о своем намерении отложить свадьбу с невестой. Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала «Вечерней Москве», что причиной такого решения артиста стала не разница в возрасте.