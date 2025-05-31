Ушел из жизни отец всемирно известной поп-дивы

Фенти скончался утром 31 мая. У него остались шестеро детей: сама Рианна, два младших сына — Рорри и Раджад, а также две дочери от предыдущих отношений. Родители певицы развелись, когда ей было 14 лет, что на время осложнило их отношения, однако позднее им удалось найти взаимопонимание.