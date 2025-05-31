Ушел из жизни отец всемирно известной поп-дивы

На 71-м году жизни в Лос-Анджелесе ушел из жизни Рональд Фенти, отец всемирно известной певицы Рианны. Как сообщает барбадосская радиостанция Starcom Network News, причиной смерти стала непродолжительная болезнь, точный диагноз не уточняется.
Фенти скончался утром 31 мая. У него остались шестеро детей: сама Рианна, два младших сына — Рорри и Раджад, а также две дочери от предыдущих отношений. Родители певицы развелись, когда ей было 14 лет, что на время осложнило их отношения, однако позднее им удалось найти взаимопонимание.
Печальное известие пришло к Рианне в период ее третьей беременности — звезда ожидает ребенка от рэпера A$AP Rocky. Пока ни сама певица, ни ее представители не прокомментировали смерть отца.
Рональд Фенти, несмотря на сложную семейную историю, всегда поддерживал музыкальную карьеру дочери. Его уход стал потерей не только для семьи, но и для многочисленных поклонников творчества Рианны на ее родине — Барбадосе.
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