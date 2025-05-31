Мясоед, земледелец, кочевник или всеядный: Как по группе крови определить идеальный тип питания

Первая группа крови — лидеры, — они амбициозны и целеустремленны. Люди со второй группой крови спокойны, аккуратны, рациональны и уравновешенны. Третья группа свободолюбива. Это индивидуалисты, они общительны, но эмоциональны. Четвёртая группа — это честные и дружелюбные люди. Они по натуре дипломаты и легко адаптируются.