Мясоед, земледелец, кочевник или всеядный: Как по группе крови определить идеальный тип питания

Питание.
Люди с первой группой крови — Прирожденные мясоеды. Основа рациона — белок (красное мясо, птица, рыба, бобовые). Вторая группа — «Земледельцы». Пищеварение под растительную пищу: овощи, фрукты, злаки. Третья — «Кочевники». Они универсальны им подходят: овощи, фрукты, молочные продукты, большинство видов мяса (кроме курицы). Четвёртая группа всеядна, но лучше избегать говядины, фасоли, алкоголя.
Характер.
Первая группа крови — лидеры, — они амбициозны и целеустремленны. Люди со второй группой крови спокойны, аккуратны, рациональны и уравновешенны. Третья группа свободолюбива. Это индивидуалисты, они общительны, но эмоциональны. Четвёртая группа — это честные и дружелюбные люди. Они по натуре дипломаты и легко адаптируются.
Спорт.
Первой группе подойдут интенсивные и силовые тренировки. Вторая группа крови склонна к стрессу. Нужны короткие, но регулярные тренировки. Для третьей группы характерен быстрый рост мышц. Подходят длительные интенсивные и силовые нагрузки. Четвёртая — самая выносливая группа. Подойдёт любой вид активности: от силовых до медитаций.
Здоровье.
Для первой группы характерны риски: ЖКТ, щитовидка, аллергии. Но и свои плюсы тоже имеются: защита от тромбозов, инфарктов. Представители второй группы уязвимы к болезням печени, сердца, диабету, онкологии. Третья группа подвержена тромбозам, инсультам, респираторным недугам, хроническая усталости. Люди с четвёртой группой крови предрасположены к проблемам опорно-двигательного аппарата, кожным и инфекционным заболеваниям. Редко страдают от гипертонии, инфарктов.
А ещё существует поверье, что клещи с лесах выбирают своих жертв по группе крови, интересуясь только конкретными вариантами. Однако травматолог-ортопед ранее рассказал, что этим паразитам абсолютно всё равно, какая у вас группа крови.