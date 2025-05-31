Крупнейшие в 2025 году магнитные бури достигнут Земли 1 июня

Специалисты добавили, что выброс массы произошел в ночь на 31 мая после мощной солнечной вспышки уровня M8.2, зафиксированной в 3:05 по московскому времени. При этом, по предварительным оценкам, выброс оказался менее интенсивным, чем аналогичное событие, произошедшее в мае 2024 года, когда фиксировались магнитные бури максимального уровня. Более точный прогноз по ожидаемому воздействию на геомагнитное поле Земли ученые обещают опубликовать к концу дня.