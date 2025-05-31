Силовики нагрянули на съёмки клипа: В Подмосковье задержан вокалист дэткор-группы Slaughter to Prevail

По данным телеграм-канала, сегодня около 12 утра Alex Terrible (сценический псевдоним) вместе со своей группой Slaughter to Prevail снимал клип в подмосковной Лобне. На место приехали сотрудники полиции и задержали всех, кто был на площадке, включая вокалиста Александра Шиколая, барабанщика Евгения Новикова и массовку. На данный момент нет точной информации, какую статью вменяют Шиколаю.