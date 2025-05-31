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Силовики нагрянули на съёмки клипа: В Подмосковье задержан вокалист дэткор-группы Slaughter to Prevail

В Подмосковье задержан вокалист группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай. Как сообщает SHOT, сотрудники полиции нагрянули на съёмки клипа и посадили всех в автозаки.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала, сегодня около 12 утра Alex Terrible (сценический псевдоним) вместе со своей группой Slaughter to Prevail снимал клип в подмосковной Лобне. На место приехали сотрудники полиции и задержали всех, кто был на площадке, включая вокалиста Александра Шиколая, барабанщика Евгения Новикова и массовку. На данный момент нет точной информации, какую статью вменяют Шиколаю.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали треш-блогеров за провокационное видео с крестом и иконой. Скандальный ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал волну возмущения. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.