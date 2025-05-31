«Подростки любят снимать видео»: Писатель Лукьяненко объяснил успех конкурса «Мечты о будущем»

Ранее к участию во всероссийском конкурсе «Мечты о будущем» призвал лауреат президентской премии в области науки и инноваций Константин Титов. Учёный поделился своим взглядом на завтрашний день и отметил, что такие инициативы помогают формировать у молодёжи мышление, ориентированное на прогресс и развитие.