«Подростки любят снимать видео»: Писатель Лукьяненко объяснил успех конкурса «Мечты о будущем»

Всероссийский конкурс видеоэссе «Мечты о будущем», организованный Национальным центром «Россия», собрал более 4000 участников. Подростки из 89 регионов страны представили свои взгляды на грядущее — от креативных видеороликов до переосмысленных классических сюжетов.
«Молодёжь любит снимать видео и пробовать себя в роли блогеров, рассказчиков. Мне кажется, это и привлекло молодых людей к теме будущего, фантастики», — поделился Лукьяненко.
Он добавил, что важную роль в успехе сыграл подходящий формат. По мнению писателя, конкурс позволил школьникам раскрыть свой потенциал в знакомой им цифровой среде, где они без ограничений могли работать с визуальными элементами и воплощать свои самые смелые идеи.
Ранее к участию во всероссийском конкурсе «Мечты о будущем» призвал лауреат президентской премии в области науки и инноваций Константин Титов. Учёный поделился своим взглядом на завтрашний день и отметил, что такие инициативы помогают формировать у молодёжи мышление, ориентированное на прогресс и развитие.