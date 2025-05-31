Экс-девушка Петрова Милославская согласилась выйти замуж за футболиста ЦСКА

Футболист ЦСКА Егор Ушаков в субботу, 31 мая, сделал предложение руки и сердца российской актрисе Стасе Милославской, на которое она ответила согласием.
22-летний спортсмен сделал предложение 30-летней актрисе во время концерта певца Валерия Меладзе в Турции — он исполнил песню вместе с музыкантом, а потом сказал: «Стась, я люблю тебя» и встал перед девушкой на одно колено.
Сама Милославская ранее говорила в интервью, что не торопится замуж, однако ответила согласием на предложение.
6 октября 2023 года российский актер Александр Петров объявил о своей женитьбе, но не на Стасе Милославской, с которой он тогда состоял в отношениях, а на девушке по имени Виктория. По словам артиста, через несколько свиданий он понял, что перед ним стоит его будущая супруга. Также Петров признался, что важные моменты, связанные с регистрацией брака, они решали на ходу.
27 мая российский рэпер Егор Ракитин, известный под псевдонимом Big Baby Tape, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Анастасии Анисимовой, с которой он начал встречаться еще до своей известности.