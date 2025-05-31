Экс-девушка Петрова Милославская согласилась выйти замуж за футболиста ЦСКА

6 октября 2023 года российский актер Александр Петров объявил о своей женитьбе, но не на Стасе Милославской, с которой он тогда состоял в отношениях, а на девушке по имени Виктория. По словам артиста, через несколько свиданий он понял, что перед ним стоит его будущая супруга. Также Петров признался, что важные моменты, связанные с регистрацией брака, они решали на ходу.