Россияне не могут посмотреть финал Лиги чемпионов

Любители футбола возмутились тем, что не смогли увидеть трансляцию матча.
Стриминговый сервис Okko столкнулся с масштабным сбоем во время трансляции финала Лиги чемпионов УЕФА. Единственная площадка, где была доступна трансляции матча Пари Сен-Жермен — Интер, оказалась недоступна в России. За последний час на невозможность воспользоваться сервисом поступило 3488 жалоб от пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’ПСЖ выгорит, а Интер возьмет кубок": эксперт рассказал, как пройдут полуфинальные матчи Лиги чемпионов.
«Единственный, кто транслировал финал Лиги чемпионов, обвалился. Матч Пари Сен-Жермен — Интер. Спасибо, ребята», — негодуют пользователи соцсетей.
Россияне массово жалуются на невозможность открыть приложение Okko на телевизорах. Подключиться к трансляции матчей или оформить подписку любители футбола также не могут. В социальных сетях подписчики Okko выражают недовольство из-за того, что не смогли посмотреть важные моменты матча, пропустив голы.
Корреспондент URA.RU направил в пресс-службу Okko запрос для комментария. При получении он будет опубликован.