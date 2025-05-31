Россияне не могут посмотреть финал Лиги чемпионов

Россияне массово жалуются на невозможность открыть приложение Okko на телевизорах. Подключиться к трансляции матчей или оформить подписку любители футбола также не могут. В социальных сетях подписчики Okko выражают недовольство из-за того, что не смогли посмотреть важные моменты матча, пропустив голы.