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Россияне не могут посмотреть финал Лиги чемпионов

Стриминговый сервис Okko столкнулся с масштабным сбоем во время трансляции финала Лиги чемпионов УЕФА. Единственная площадка, где была доступна трансляции матча Пари Сен-Жермен — Интер, оказалась недоступна в России. За последний час на невозможность воспользоваться сервисом поступило 3488 жалоб от пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Любители футбола возмутились тем, что не смогли увидеть трансляцию матча.

Стриминговый сервис Okko столкнулся с масштабным сбоем во время трансляции финала Лиги чемпионов УЕФА. Единственная площадка, где была доступна трансляции матча Пари Сен-Жермен — Интер, оказалась недоступна в России. За последний час на невозможность воспользоваться сервисом поступило 3488 жалоб от пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

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«Единственный, кто транслировал финал Лиги чемпионов, обвалился. Матч Пари Сен-Жермен — Интер. Спасибо, ребята», — негодуют пользователи соцсетей.

Россияне массово жалуются на невозможность открыть приложение Okko на телевизорах. Подключиться к трансляции матчей или оформить подписку любители футбола также не могут. В социальных сетях подписчики Okko выражают недовольство из-за того, что не смогли посмотреть важные моменты матча, пропустив голы.

Корреспондент URA.RU направил в пресс-службу Okko запрос для комментария. При получении он будет опубликован.