В Мюнхене идет финал Лиги чемпионов УЕФА

В Мюнхене на стадионе Allianz Arena проходит решающая встреча Лиги чемпионов УЕФА, в которой за главный трофей турнира соперничают французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.