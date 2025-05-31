Mash: музыканта Шиколая задержали во время съемок клипа в Москве

Slaughter to Prevail была основана в 2014 году Александром Шиколаем и участником группы Acrania. Коллектив активно гастролирует по США, а в октябре 2024 года Шиколай выступал на одной сцене с Мэрилином Мэнсоном. Музыкальная база группы находится во Флориде, и уже через неделю у них запланирован концерт в Америке.