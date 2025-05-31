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Mash: музыканта Шиколая задержали во время съемок клипа в Москве

Солиста дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали во время съемок музыкального клипа в столице. Вместе с ним, по словам близких, в отдел полиции доставили всю съемочную команду. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Солиста дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали в Москве.

Солиста дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали во время съемок музыкального клипа в столице. Вместе с ним, по словам близких, в отдел полиции доставили всю съемочную команду. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Солиста известной дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали во время съемок клипа в Москве. Как рассказало близкое окружение музыканта, вместе с ним в отдел отправили всю команду», — сообщает telegram-канал Mash.

Slaughter to Prevail была основана в 2014 году Александром Шиколаем и участником группы Acrania. Коллектив активно гастролирует по США, а в октябре 2024 года Шиколай выступал на одной сцене с Мэрилином Мэнсоном. Музыкальная база группы находится во Флориде, и уже через неделю у них запланирован концерт в Америке.

Ранее «ОСН» сообщала, что в Берлине полиция задержала уличного артиста за исполнение гимна СССР накануне Дня Победы. Инцидент произошел на фоне введенных городскими властями ограничений на советскую и российскую символику 8 и 9 мая возле мемориалов.