LS: в пещере Израиля, где погребли акушерку Иисуса, может лежать принцесса

Пещера в Израиле, которую связывали с Саломеей-повитухой, присутствующей при рождении Христа, может являться гробницей другой Соломеи — сестры иудейского царя Ирода Великого, выяснили ученые в своем новом исследовании.
«Эта идея основана на орнаментах и архитектуре этого места, которые, по словам археологов, указывают на то, что здесь мог быть похоронен член царской семьи Ирода в I веке до н. э.», — говорится в материале Live Science.
Рядом с захоронением обнаружены и остатки нескольких роскошных вилл, это также свидетельствует о том, что место когда-то принадлежало очень богатой семье.
Среди артефактов, найденных в пещере, — сотни глиняных масляных ламп VIII и IX веков, которые, по мнению археологов, продавались христианским паломникам, чтобы у них был свет во время исследования тёмной пещеры, говорится в публикации.
Уточняется, что Саломея была сестрой Ирода и играла ключевую роль при его дворе. Согласно сообщениям того времени, она участвовала в казнях других членов семьи.
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