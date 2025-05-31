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LS: в пещере Израиля, где погребли акушерку Иисуса, может лежать принцесса

Ученые обнаружили, что вместо «акушерки Иисуса» в пещере на самом деле может лежать принцесса.

Пещера в Израиле, которую связывали с Саломеей-повитухой, присутствующей при рождении Христа, может являться гробницей другой Соломеи — сестры иудейского царя Ирода Великого, выяснили ученые в своем новом исследовании.

«Эта идея основана на орнаментах и архитектуре этого места, которые, по словам археологов, указывают на то, что здесь мог быть похоронен член царской семьи Ирода в I веке до н. э.», — говорится в материале Live Science.

Рядом с захоронением обнаружены и остатки нескольких роскошных вилл, это также свидетельствует о том, что место когда-то принадлежало очень богатой семье.

Среди артефактов, найденных в пещере, — сотни глиняных масляных ламп VIII и IX веков, которые, по мнению археологов, продавались христианским паломникам, чтобы у них был свет во время исследования тёмной пещеры, говорится в публикации.

Уточняется, что Саломея была сестрой Ирода и играла ключевую роль при его дворе. Согласно сообщениям того времени, она участвовала в казнях других членов семьи.

Ранее ученые расшифровали зловещее послание для человечества с НЛО в Колумбии.