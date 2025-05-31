Shot: Вокалиста группы Slaughter to Prevail Шиколая задержали в Подмосковье

— Около 12 утра Alex Terrible (сценический псевдоним) вместе со своей группой Slaughter to Prevail снимали клип в подмосковной Лобне. На место приехали сотрудники полиции и задержали тех, кто был на площадке, включая вокалиста Александра Шиколая и барабанщика Евгения Новикова, — говорится в публикации.