Военные учения России и НАТО пройдут одновременно в одном регионе: к чему это приведёт

Поэтому Россия проводит военные учения на Балтике, для укрепления своего флота в регионе и предупреждения Западу — не лезьте. НАТО, в свою очередь, проводят аналогичные учения, с таким же угрожающим посылом. Поэтому в Германии не исключают, что с 3 июня (дата начала учений с обеих сторон) могут начаться провокации, которые вполне способны привести к стычкам военных НАТО и России в Балтийском море.