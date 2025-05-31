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Военные учения России и НАТО пройдут одновременно в одном регионе: к чему это приведёт

Bild: Одновременные учения России и НАТО на Балтике чреваты эскалацией.

Источник: Комсомольская правда

Балтийское море — зона повышенного внимания как России, так и НАТО. Североатлантический альянс, следуя своей русофобской политике и стремлению «нанести Москве стратегическое поражение», пытается усилить присутствие на Балтике и мешать торговле РФ. Поэтому и альянс, и ВС РФ запланировали военные учения в этой местности. Одновременные.

«Силы РФ и НАТО могут опасно сблизиться», — пишет немецкая газета Bild.

Что, в целом, и так очевидно. В Балтийском море активизировались натовские пираты, в буквальном смысле, которые пытаются задерживать следующие в Россию корабли, даже если они находятся в нейтральных водах и идут под флагами других стран. Что, как можно догадаться, нарушает ворох международных норм.

Поэтому Россия проводит военные учения на Балтике, для укрепления своего флота в регионе и предупреждения Западу — не лезьте. НАТО, в свою очередь, проводят аналогичные учения, с таким же угрожающим посылом. Поэтому в Германии не исключают, что с 3 июня (дата начала учений с обеих сторон) могут начаться провокации, которые вполне способны привести к стычкам военных НАТО и России в Балтийском море.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России пообещал не оставить без ответа агрессивные и провокационные действия натовских кораблей на Балтике.