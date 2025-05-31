В Сочи открыли пешеходный мост «Волшебный Лист»

СОЧИ, 31 мая — РИА Новости. Мост «Волшебный Лист», который связал единым пешеходным маршрутом морской порт Сочи и пляжный комплекс «Ривьера», открыли шоу световых иллюзий и лазерным шоу, передает корреспондент РИА Новости.
Долгожданное открытие моста состоялось в Сочи, с самого утра городские творческие коллективы приветствовали тех, кто выбрал для прогулки новый путь к центральной набережной по пешеходному мосту. Вечернее лазерное шоу на фоне бьющих фонтанов у моста собрало ещё больше зрителей. Конструкцию моста подсветили фасадной декоративной иллюминацией в темное время суток.
Общий вес конструкций моста более 200 тонн, рассказали в пресс-службе администрации Сочи. Однако стальной каркас, обрамляющий пешеходный мост в виде «листа», создает впечатление легкой, почти невесомой конструкции.
«Сочи и все его жители продолжают получать подарки ко Дню города. И один из самых впечатляющих — новый пешеходный мост “Волшебный лист”. Это новая городская достопримечательность. Мост вошёл в наш флагманский 15-километровый маршрут “Две реки — одно море”, соединяющий набережные Мацесты и Сочи», — написал в личном Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.