Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи открыли пешеходный мост «Волшебный Лист»

Пешеходный мост «Волшебный Лист» открыли лазерным шоу к Дню города Сочи.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 31 мая — РИА Новости. Мост «Волшебный Лист», который связал единым пешеходным маршрутом морской порт Сочи и пляжный комплекс «Ривьера», открыли шоу световых иллюзий и лазерным шоу, передает корреспондент РИА Новости.

Долгожданное открытие моста состоялось в Сочи, с самого утра городские творческие коллективы приветствовали тех, кто выбрал для прогулки новый путь к центральной набережной по пешеходному мосту. Вечернее лазерное шоу на фоне бьющих фонтанов у моста собрало ещё больше зрителей. Конструкцию моста подсветили фасадной декоративной иллюминацией в темное время суток.

Общий вес конструкций моста более 200 тонн, рассказали в пресс-службе администрации Сочи. Однако стальной каркас, обрамляющий пешеходный мост в виде «листа», создает впечатление легкой, почти невесомой конструкции.

«Сочи и все его жители продолжают получать подарки ко Дню города. И один из самых впечатляющих — новый пешеходный мост “Волшебный лист”. Это новая городская достопримечательность. Мост вошёл в наш флагманский 15-километровый маршрут “Две реки — одно море”, соединяющий набережные Мацесты и Сочи», — написал в личном Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.