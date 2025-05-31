В Сочи открыли пешеходный мост «Волшебный Лист»

Долгожданное открытие моста состоялось в Сочи, с самого утра городские творческие коллективы приветствовали тех, кто выбрал для прогулки новый путь к центральной набережной по пешеходному мосту. Вечернее лазерное шоу на фоне бьющих фонтанов у моста собрало ещё больше зрителей. Конструкцию моста подсветили фасадной декоративной иллюминацией в темное время суток.