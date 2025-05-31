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У берегов Швеции сел на мель сухогруз, следовавший в РФ

Бьёрн Алверфельдт сообщил, что на судне нет груза.

Источник: Аргументы и факты

В Швеции около города Ландскруна село на мель грузовое судно Meshka под флагом Панамы, которое следовало в российский порт Высоцк, сообщил телеканал SVT.

«Мы допросим команду и постараемся понять причину того, почему оно село на мель», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Службы береговой охраны Вальдемара Линдекрантса.

Как заявил пресс-секретарь Управления морского судоходства Бьёрн Алверфельдт, на судне нет груза. Оно направлялось в Высоцк, который расположен рядом с финской границей.

По имеющимся данным, в баках судна есть 938 тысяч литров мазута. Однако выбросов в море не наблюдается. Служба береговой охраны готова принять меры при разливе топлива.

Ранее сообщалось, что судно из Норвегии, которое перевозило зенитные ракеты NASAMS и истребитель F-35 для Польши, село на мель в проливе Кармсунн.