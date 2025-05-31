Скончался отец известной певицы Рианны Рональд Фенти

Причины смерти не объявлены, артистка пока не делала никаких заявлений по поводу кончины отца. Предположительно, Фенти умер после непродолжительной болезни.
Несмотря на сложные отношения, в последние годы Рианна и её отец смогли наладить общение. Во время пандемии COVID-19, когда Рональд заразился, певица оказывала ему поддержку. Семья артистки прибыла в Калифорнию для организации похорон.
Ранее сообщалось, что певица Рианна рассекретила свою третью беременность на Met Gala. Артистка появилась на мероприятии в наряде от Marc Jacobs, подчеркнувшем её округлившийся живот. Слухи о беременности певицы начали появляться ещё в начале 2025 года, когда поклонники заметили, что она стала чаще отдавать предпочтение мешковатой одежде. Рианна уже воспитывает двоих сыновей от музыканта ASAP Rocky.