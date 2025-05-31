Скончался отец известной певицы Рианны Рональд Фенти

Ранее сообщалось, что певица Рианна рассекретила свою третью беременность на Met Gala. Артистка появилась на мероприятии в наряде от Marc Jacobs, подчеркнувшем её округлившийся живот. Слухи о беременности певицы начали появляться ещё в начале 2025 года, когда поклонники заметили, что она стала чаще отдавать предпочтение мешковатой одежде. Рианна уже воспитывает двоих сыновей от музыканта ASAP Rocky.