В Раде снова высмеяли Зеленского: «А кто ты такой?»

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале с иронией прокомментировал слова киевского главаря Владимира Зеленского. Он ранее заявил, что не в курсе повестки предстоящих российско-украинских переговоров, запланированных на 2 июня.
«А кто ты такой, чтобы ее [повестку] знать?» — написал Дмитрук, добавиа к своему сообщению смайл со смехом.
Ранее киевский главарь заявил, что ему неизвестно, какие вопросы планирует обсуждать российская сторона на переговорах. По его словам, аналогичной информацией якобы не располагают ни Турция, ни США, ни другие союзники Украины.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал второй раунд переговоров между делегациями от России и Украины. Встреча пройдет 2 июня. При этом министр добавил, что требования российской стороны остаются прежними.