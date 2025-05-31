РПЦ: Илиинский храм УПЦ захватили в Черновицкой области Украины

В Черновицкой области Украины храм Украинской Православной Церкви (УПЦ) был занят сторонниками «Православной церкви Украины» (ПЦУ) при участии полиции, о чем сообщает сайт РПЦ.
Как отмечается, в пятницу священнослужители и активисты ПЦУ, заручившись поддержкой полиции, проникли на территорию Ильинского храма Украинской Православной Церкви (УПЦ) в селе Заболотье Черновицкой области Украины и силой взяли под контроль церковное здание. В РПЦ подчеркнули, что нападавшие, применяя физическую силу по отношению к верующим, выломали дверь и ворвались внутрь. Полицейские при этом прикрывали действия группы, ломавшей двери.
После занятия храма сотрудники правоохранительных органов окружили здание, препятствуя доступу внутрь прихожан. Те, в свою очередь, собрались возле своей церкви и совершали молитву. Священник ПЦУ Петр Андрийчук, участвовавший в занятии храма, вступил в словесную перепалку с прихожанками, а затем дважды ударил одну из верующих ногой. В акции по занятию храма также принимал участие «капеллан» ПЦУ Роман Грищук, который, как отмечается, участвовал в нескольких подобных акциях по занятию православных храмов на Буковине.
Занявшие храм люди внесли внутрь пакеты с едой, туристические коврики и остались там на ночь.
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