РПЦ: Илиинский храм УПЦ захватили в Черновицкой области Украины

После занятия храма сотрудники правоохранительных органов окружили здание, препятствуя доступу внутрь прихожан. Те, в свою очередь, собрались возле своей церкви и совершали молитву. Священник ПЦУ Петр Андрийчук, участвовавший в занятии храма, вступил в словесную перепалку с прихожанками, а затем дважды ударил одну из верующих ногой. В акции по занятию храма также принимал участие «капеллан» ПЦУ Роман Грищук, который, как отмечается, участвовал в нескольких подобных акциях по занятию православных храмов на Буковине.