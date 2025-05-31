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Таиландка Сучата Чуангсри стала победительницей конкурса «Мисс Мира»

В индийском городе Хайдарабад состоялся финал 72-го международного конкурса красоты «Мисс Мира».

В индийском городе Хайдарабад состоялся финал 72-го международного конкурса красоты «Мисс Мира». Победительницей стала представительница Таиланда Сучата Чуангсри, которая приняла корону от прошлогодней обладательницы титула Кристины Пышковой из Чехии.

В конкурс проходил в выставочном центре HITEX. Для Индии это уже третий случай проведения финала «Мисс Мира» — предыдущие разы страна принимала конкурс в 1996 и 2024 годах.

В этом году в соревновании, где участвовали 108 девушек из разных стран, Россия не была представлена.

Ранее сообщалось, что суд начнет заочный процесс над вторгшейся в Курскую область наемницы из Дании.