Таиландка Сучата Чуангсри стала победительницей конкурса «Мисс Мира»

В индийском городе Хайдарабад состоялся финал 72-го международного конкурса красоты «Мисс Мира». Победительницей стала представительница Таиланда Сучата Чуангсри, которая приняла корону от прошлогодней обладательницы титула Кристины Пышковой из Чехии.
В конкурс проходил в выставочном центре HITEX. Для Индии это уже третий случай проведения финала «Мисс Мира» — предыдущие разы страна принимала конкурс в 1996 и 2024 годах.
В этом году в соревновании, где участвовали 108 девушек из разных стран, Россия не была представлена.
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