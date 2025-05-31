Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства девушки на севере Москвы

По данным mk.ru, нападавший, которого издание называет Алексеем, «несколько дней выслеживал» бывшую возлюбленную, и ее новый молодой человек — 19-летний актер из Тольятти Никита — хотел «мирно выяснить отношения». Однако Алексей атаковал его и сильно ударил кулаком по голове, после чего Никита потерял сознание. Алексей же тем временем отошел вместе с девушкой к остановке общественного транспорта, где и нанес ей несколько смертельных ударов ножом. Придя в себя, Никита выстрелил в нападавшего из заряженного перцовыми патронами пистолета для самозащиты, но к тому моменту убийца уже покончил с собой.